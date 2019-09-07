جماهير مالاغا تتظاهر أمام النادي وتطالب برحيل المالك القطري عبد الله آل ثاني

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واتهمت الجماهير المالك القطري بكونه لصًا ومزيفًا ومخادعًا، وطالبت برحيله عبر لافتات رفعتها أمام الملعب.