جماهير مالاغا تتظاهر أمام النادي وتطالب برحيل المالك القطري عبد الله آل ثاني

تجمعت جماهير فريق مالاغا الإسباني أمام ملعب الفريق ”لاروزاليدا“، لتطالب برحيل المالك القطري عبد الله آل ثاني، بسبب سوء نتائج الفريق وعدم تحقيق الوعود التي أطلقها بإعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى.
واتهمت الجماهير المالك القطري بكونه لصًا ومزيفًا ومخادعًا، وطالبت برحيله عبر لافتات رفعتها أمام الملعب.
ويستقبل مالاغا في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني نظيره ألميريا، الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، والذي يتفوق في الشوط الأول 1-0.
وتعد الأجواء في مالاغا متوترة بسبب سياسة الإدارة وفشلها في سوق الانتقالات وعدم قدرة الفريق على التنافس للعودة إلى دوري الدرجة الأولى الذي غادره نهاية موسم 2017-2018.