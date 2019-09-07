لماذا فشلت مفاوضات رحيل ناتشو عن ريال مدريد والانضمام إلى إشبيلية؟

رصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، في تقرير لها، يوم السبت، كواليس فشل رحيل ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لنادي إشبيلية، ضم المدافع الإسباني هذا الصيف.

وسبق للوبيتيغي العمل من قبل مع ناتشو، عندما كان الأول مديرًا فنيًا لريال مدريد، وكذلك للمنتخب الإسباني، وأراد المدرب الإسباني ضمه للنادي الأندلسي.

وبحسب الصحيفة، فإن الناديين قد دخلا بالفعل في محادثات، حيث أبدى مسؤولو ريال مدريد موافقتهم على رحيل ناتشو.

وأوضحت الصحيفة أنّ المفاوضات توقفت عندما أبلغ ناتشو إدارة النادي أنه لا يريد الرحيل عن ”سانتياغو برنابيو“ هذا الصيف.

وأضافت: ”ناتشو رفض أيضًا الانتقال إلى إنتر ميلان في وقت سابق؛ لأنه يأمل أن يُساعد ريال مدريد على الخروج من هذه المرحلة الصعبة بعد الموسم الكارثي“.

ويُدرك ناتشو أنه سيكون اللاعب الرابع في ترتيب المدافعين، ضمن خيارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي، لكنه يرى أنه ما زال بإمكانه لعب دور ما مع الفريق.

وانضم ناتشو لريال مدريد عام 2001، حين كان يبلغ من العمر 11 عامًا، ووقع مؤخرًا على عقد جديد، والذي ينتهي في صيف 2022.