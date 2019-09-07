مفاجأة.. لاعبو برشلونة أرادوا دفع جزء من مبلغ التعاقد مع نيمار

تتواصل التقارير التي تتحدث عن سعي نادي برشلونة الإسباني لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، رغم نهاية السوق الصيفي، وفشل برشلونة في ضم اللاعب.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن عددًا من لاعبي برشلونة عرضوا على إدارة النادي الكتالوني المشاركة في تمويل صفقة التعاقد مع نيمار، وللتعبير عن رغبتهم الشديدة في إعادة اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع نيمار كانت من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال التي قدّمها عدد من لاعبي برشلونة، إضافة إلى أن نيمار نفسه كان مستعدًا لدفع 20 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة حال كانت طلبات باريس سان جيرمان ”منطقية“، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة البارسا وصفوها بأنها ”جنونية للغاية“.

لكن الصحيفة كشفت أن عددًا من لاعبي برشلونة لم يكن يريد عودة نيمار، ويريدون الاعتماد على الفرنسي أنطوان غريزمان، لكن في الوقت الحالي لا توجد أي مشكلة بين المجموعتين.

وعبر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، عن نيته مغادرة باريس سان جيرمان، وارتبط بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد، لكن إدارة باريس سان جيرمان نجحت في الحفاظ على اللاعب البرازيلي، الذي انضم للنادي الفرنسي بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو.