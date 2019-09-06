هازارد وجيمس رودريغيز يعودان للتدريبات الجماعية لريال مدريد

استعاد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد 3 لاعبين خلال التدريبات الجماعية؛ استعدادًا لمواجهة ليفانتي يوم السبت 14 من الشهر الحالي في سانتياغو بيرنابيو.

ويواصل هازارد وخاميس وكذلك براهيم التعافي من إصاباتهم وأكملوا الجزء الأول من التدريب.

ويقترب الدولي البلجيكي من العودة للملاعب والمشاركة رسميًا للمرة الأولى بقميص الريال، ويهدف للعب أمام ليفانتي على سانتياغو برنابيو يوم 14 من الشهر الجاري.

كما يواصل ماركو أسينسيو وإيسكو تعافيهما من إصابتيهما، وقد يكونان المصابين الوحيدين في تشكيلة الفريق بحلول الأسبوع المقبل.

وشارك في التدريب أيضًا عدد من لاعبي الفريق الرديف، مثل بيلمان وبرافو وكذلك من فريق الشباب مثل لويس ولاتاسا.

وشهد المران أيضًا مشاركة الفرنسي كريم بنزيما، في أول تدريب له هذا الأسبوع على العشب بعيدًا عن صالة الألعاب الرياضية.

من جهة أخرى، يشعر المدرب الفرنسي بالقلق من تأخر وصول 4 من لاعبيه بسبب اللقاءات الدولية وهم البرازيليون كاسيميرو وميليتاو وفينسيوس جونيور والأوروغوياني فالفيردي.

وسيلعب منتخبا البرازيل والأوروغواي لقاءات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية صبيحة الأربعاء القادم، ولن يصل اللاعبون الأربعة لمدريد سوى يوم الخميس بعد رحلة متعبة قد تستغرق أكثر من 13 ساعة وقبل يومين من اللقاء.

ويحتفظ ريال مدريد بذكرى سيئة من لقاء ليفانتي بعد التوقف الدولي حيث لعب الموسم الماضي في 20 تشرين الأول / أكتوبر وفي نفس توقيت لقاء هذا الموسم منتصف النهار، وخسر الفريق في سانتياغو بيرنابيو 2-1 .