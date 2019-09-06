الشيرينغيتو يفجّر مفاجأة: من المحتمل انتقال ميسي إلى هذا النادي‎

كشف برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سيرحل إلى فريق ”نيولز أولد بويز“ الأرجنتيني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي يريد إنهاء مسيرته في الأرجنتين، وتحديدًا مع نادي نيولز أولد بويز الذي بدأ معه مسيرته الكروية، قبل أن يأتي إلى برشلونة ومدرسة ”لامسيا“.

وكانت صحيفة (ELPAIS) الإسبانية قد نشرت تقريرًا، أشارت فيه إلى أن هناك بندًا في عقد ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل مجانًا في يونيو 2020، ولكن بشرط أن يكون ناديًا غير أوروبي.

وكان ميسي قد جدد عقده مطلع العام مع برشلونة حتى العام 2021، وبموجب الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من ناديه برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.