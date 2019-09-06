إحصائية: برشلونة يتصدر قائمة الأندية الإسبانية الأكثر مبيعًا للتذاكر

تصدر نادي برشلونة قائمة أندية كرة القدم الإسبانية من حيث عدد بيع تذاكر المباريات، وفقًا لدراسة أجرتها شركة (StubHub) الأمريكية التي راقبت التعاملات عبر بوابتها لبيع التذاكر طوال الموسم الماضي.

وللعام الثاني على التوالي، كان البرسا هو الفريق الذي باع أكبر عدد من التذاكر عبر هذه المنصة التابعة لموقع التسوق ”إيباي“، يليه ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

ومنذ عام 2017، حققت نسبة مبيعات تذاكر مباريات برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم زيادة بنسبة 19%، جاءت مدفوعة بشكل أساسي بتزايد عدد المستخدمين الأجانب المهتمين بالمنافسات الإسبانية أثناء زيارتهم للبلاد.

ومن بين هؤلاء السائحين، يبرز الزوار الأمريكيون الذين يهتمون أيضًا بملاعب أكثر تواضعًا مثل ريال بيتيس وجيرونا وخيتافي.