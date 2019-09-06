جيرارد بيكيه يكشف كواليس حديثه مع نيمار بعد فشل صفقة انتقاله لبرشلونة

يتواجد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه في نيويورك؛ لحضور بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مستغلًا فترة الراحة التي منحها المدرب إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة للاعبين، حتى يوم الإثنين القادم، للعودة للتدريبات.

وتحدث المدافع الإسباني عن صفقة نيمار في تصريحات نشرتها ”موندو ديبورتيفو“، وقال: ”كانت هناك العديد من المسلسلات وهو طبيعي بالنظر لما يمثله، يجب طي الصفحة“.

وأضاف: ”أتمنى له الأفضل. تحدثت معه وقلت له أتمنى أن يقدم مستوى جيدًا هذا الموسم، ولا نعرف أبدًا ما سيحدث، كل عام هناك فرصة، سنرى“.

كما تحدث بيكيه عن البند الذي يسمح لميسي بالرحيل صيف 2020 مجانًا، وقال: ”ميسي فاز بحق في تقرير مصيره، أتمنى أن يستمر في برشلونة لغاية بلوغه 40 عامًا“.

وفشلت صفقة نيمار التي شكلت مسلسلًا طيلة فترة الانتقالات الصيفية؛ نتيجة رفض باريس سان جيرمان لكل العروض التي قدمها برشلونة، ورفض بعض اللاعبين الالتحاق بالفريق الفرنسي ضمن الصفقة.