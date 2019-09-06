تيتي: فينيسيوس هو نيمار القادم لكنه يحتاج شيئًا واحدًا

يعتقد تيتي المدير الفني للبرازيل، أن فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الشاب، بحاجة للمزيد من التطوير، وحذر من وضع الكثير من الآمال على اللاعب الشاب الذي استدعاه لأول مرة لتشكيلة الفريق الأول.

وتستعد البرازيل بطلة العالم 5 مرات، لمواجهة كولومبيا وديًا، يوم السبت، ثم بيرو بعدها بعدة أيام، ومن المرجح أن يضع تيتي اللاعب الشاب على مقاعد البدلاء أمام كولومبيا.

وقال تيتي: ”فينيسيوس يملك سرعة كبيرة. تحدثت معه كثيرًا في الأيام القليلة الماضية، إنه شاب هائل يتمتع بموهبة غير عادية، لكن الأمور تحدث بسرعة كبيرة في حياته، فعندما نراه يلعب في ريال مدريد بالمستوى الذي أظهره، فإننا نبالغ في تقدير قدرته على النضج“.

وأضاف المدير الفني للبرازيل: ”لا يمكن أن ننسى أنه يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. يجب منحه الوقت والاهتمام به في نفس الوقت“.

ويرى تيتي أن فينيسيوس جونيور هو الخليفة الطبيعي لنيمار، موضحًا: ”يلعب بشكل أساسي في الجناح الأيسر، لكن من الجيد أيضًا أن يمتلك خبرة اللعب في مراكز أخرى تفيد الفريق. يجب عليه التطوير في الكثير من الأشياء، مثل قلقه الزائد عندما يمتلك الكرة ومساهمته في الدفاع، لكن موهبته الطبيعية أكبر من هذه الأشياء“.

وأردف: ”الجانب النفسي مهم للغاية لإخراج أفضل ما لديه، خاصة وأنه يملك الشخصية المميزة التي تمكنه من تحقيق النجاح“.