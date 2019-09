لماذا اعتذر الحكم لسيرجيو راموس بعد إنذاره؟ (فيديو وصور)

كشف سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا عن سبب احتفاله الذي كلفه بطاقة صفراء خلال الفوز على رومانيا في تصفيات يورو 2020، مؤكدًا أن الحكم اعتذر له على الإنذار.

ونقلت صحيفة ”أس“ الإسبانية عن قائد ريال مدريد قوله: ”تحدثت عن الاحتفال مع حكم المباراة، كنت أهدي الهدف لنجل شقيقي الذي يرتدي أيضًا نظارات نظر مثلي، كنت أود من الاحتفال أن أخبره بأن ارتداء النظارة ليس مشكلة، كنت أتوجه إلى الكاميرا وحكم المباراة تفهم الأمر، واعتذر لي“.

وحققت إسبانيا بطلة العالم 2010 فوزها الخامس على التوالي في التصفيات بالتفوق 2/1 خارج أرضها على رومانيا يوم الخميس رغم استكمال المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع دييغو يورينتي.

وتقدم راموس بالهدف الأول بعد تنفيذ ركلة جزاء ليحرز هدفه الرابع في 5 مباريات بالتصفيات مستغلًا ثالث ركلة جزاء.

وتملك إسبانيا 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة وتأتي السويد بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز برباعية نظيفة على جزر فاروه ثم النرويج بالمركز الثالث بـ8 نقاط عقب الانتصار بثنائية على مالطة وتراجعت رومانيا للمركز الرابع بـ7 نقاط.

This is how Sergio Ramos reacted after receiving a yellow card for his goal celebration ???? pic.twitter.com/so0sEIixBB

— HohoSports Official (@HohoSports) September 6, 2019