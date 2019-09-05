صحيفة تكشف سبب عدم إصرار ريال مدريد على ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية سبب عدم إصرار فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي 2019.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، فإن ريال مدريد لم يدخل بقوة للتعاقد مع نيمار؛ لأنه يريد التعاقد مع كيليان مبابي، زميل نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان أبلغ برشلونة أثناء مفاوضتهما بشأن نيمار أن ريال مدريد ينوي التعاقد مع مبابي الصيف المقبل.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، هو الهدف الأول للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وأضافت أنه إن لم تنجح الصفقة الصيف المقبل فإنها ستحسم صيف العام 2021، قبل نهاية عقد مبابي مع سان جيرمان بموسم واحد، على طريقة تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، مقابل 135 مليون يورو، وسجل للنادي العاصمي 62 هدفًا وصنع 33 في 91 مباراة.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، وقد أثار اللاعب الشاب الجدل حول مستقبله عندما قال في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ في يوليو الماضي أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد مبابي ومنحه 50 مليون يورو سنويًا، أي أكثر بـ 38 مليون يورو من راتب مبابي الحالي، وأكثر بـ20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار حاليًا.