تقرير: برشلونة يرفض الانتقام من ديمبلي ويضع إستراتيجية جديدة للتعامل معه

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي برشلونة بدأ في وضع إستراتيجية جديدة في التعامل مع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة برشلونة سوف تضع خطة إعلامية للتعامل مع ديمبلي، بوصفه أحد العناصر الرئيسة في هجوم الفريق، برفقة النجوم الثلاثة، الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان غريزمان، والأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي، إضافة إلى العناصر الشابة الواعدة مثل: كارلوس بيريز، وأنسو فاتي.

وأكدت أن مسؤولي برشلونة لن يتعاملوا مع ديمبلي على أساس أنه السبب الرئيس في فشل صفقة نيمار، عندما رفض اللاعب الفرنسي الدولي الرحيل إلى باريس سان جيرمان في إطار الصفقة التبادلية المقترحة وقتها، بل على العكس، ستكون هناك إستراتيجية للدفاع عن ديمبلي، 22 عامًا، أمام وسائل الإعلام فيما يتعلق بسلوكياته ولن تكون هناك أي إشارة تتعلق بدوره في فشل صفقة نيمار.

وتابعت: ”سيكون مسؤولو برشلونة حاضرين للدفاع عن ديمبلي في أي مناسبة، سواء علنية أو خاصة، وسوف تساعده الإدارة الفنية على تخطي الصعوبات التي يعانيها في التأقلم على الوضع داخل البلوغرانا، كما سيكون هناك فحص طبي دوري ومستمر للاعب، في ظل معاناته من الإصابات المتكررة خلال الموسمين الماضيين“.

وأردفت: ”سيتم العمل من خلال المدير الرياضي لنادي برشلونة إريك أبيدال، ومدير أعمال ديمبلي، موسى سيسوكو، على تنفيذ برنامج غذائي وجسماني للاعب الفرنسي، كي يكون جاهزًا في المرحلة المقبلة“.