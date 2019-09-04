رسميًا.. غاريث بيل يغيب عن مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي للإيقاف

سيتعين على زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الاستعداد لمواجهة ليفانتي المقبلة في الليغا يوم 14 سبتمبر/ أيلول الحالي بدون غاريث بيل.

وأشارت صحيفة AS الإسبانية إلى أن الجناح الويلزي سيغيب عن مباراة ليفانتي بعد تأكيد إيقافه لمدة مباراة واحدة، بعد طرده خلال التعادل مع فياريال يوم الأحد الماضي مع تغريم النادي الملكي 350 يورو، واللاعب 600 يورو.

وأنقذ بيل فريقه ريال مدريد مرتين في التعادل 2-2 مع مستضيفه فياريال في الليغا، لكن المهاجم الويلزي أنهى ليلته بشكل سيىء بعد طرده في الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على إنذارين.

وحاول ريال مدريد أن يستأنف ضد الإنذار الثاني لبيل مدعيًا أن لاعبه لم يتدخل بشكل خشن ضد لاعب فياريال الذي التحم ضد جناح ويلز أولًا.

لكن التماس ريال مدريد تم رفضه ليتأكد غياب لاعب توتنهام هوتسبير السابق عن مباراة ليفانتي بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الحالية.

ويأمل المدير الفني الفرنسي في استعادة البلجيكي إيدن هازارد، ليعوض غياب بيل حيث يتعين على زيدان التفكير في خطة بديلة.