1 من 7.. كيف فشل ريال مدريد في الميركاتو الصيفي؟ (صورة)

أصابت البداية المخيبة للآمال لنادي ريال مدريد في بداية الموسم الكروي الحالي جماهير وأنصار النادي الملكي بالإحباط، بعد أن لعب الفريق 3 مباريات في الدوري الإسباني، فاز في مباراة واحدة فقط أمام سلتا فيغو، وتعادل في مباراتين أمام بلد الوليد وفياريال.

وجاءت تلك النتائج امتداداً لمثيلاتها خلال فترة الإعداد، حيث خاض الريال 7 مباريات لم يحقق الفوز خلالها سوى في مباراتين فقط، وتعرض لخسارة كارثية أمام أتلتيكو مدريد 3-7 في لقاء ودي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن نادي ريال مدريد كان الأكثر إنفاقاً على مستوى الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات الصيفية المنتهية أخيراً، بأكثر من 303 ملايين يورو، إلا أن الناتج النهائي لم يكن مرضياً.

وحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد نجحت في إبرام صفقة واحدة فقط من بين 7 صفقات كانت على رأس قائمة الميرينغي خلال الميركاتو.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن البلجيكي إدين هازارد، المنتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد، هو الصفقة الوحيدة المميزة التي أبرمها الريال، وكانت بقيمة تقترب من 107 ملايين دولار.

وتابعت: ”فشلت إدارة ريال مدريد في الصفقات الست الأخرى، أو على الأقل في التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة من الذين كانوا يمثلون أولوية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال، وعلى رأسهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وزميله في مانشستر يونايتد بول بوغبا، ومعهم نغولو كانتي لاعب تشيلسي، وكريستيان إريكسين لاعب توتنهام، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وزميله كيليان مبابي“.