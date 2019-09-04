صحيفة: فينسيوس جونيور لا يقنع زيدان في ريال مدريد

اهتمت صحيفة ”آس“ بوضعية النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور في ريال مدريد مع بداية موسم الدوري الإسباني، مؤكدة أن دوره داخل الفريق تقلص بشكل ملحوظ رغم غياب أبرز مهاجمي ريال مدريد في اللقاءات الأولى بسبب الإصابة.

ورغم غياب هازارد وأسينسيو لم يمنح زيدان لفينسيوس جونيور سوى 118 دقيقة من أصل 270 في 3 لقاءات بنسبة أقل من 50%، حيث بدأ اللقاء الأول أمام سيلتا فيغو ولعب 69 دقيقة ثم دخل بديلًا أمام بلد الوليد وفياريال وشارك لمدة 33 و 16 دقيقة.

وفضل زيدان منح الثقة للويلزي غاريث بيل، وكان الشيء الإيجابي الوحيد حيث تألق النجم الويلزي وسجل هدفين في مرمى فياريال.

كما فضل زيدان لوكاس فاسكيز في اللقاء الأخير، حين اعتمد على لاعبين يجيدون تنفيذ خطته 4-4-2 وخصوصًا على الأجنحة في وسط الميدان.

ومع عودة هازارد وجيمس رودريغيز خلال التوقف الدولي سيجد فينسيوس جونيور، حسب الصحيفة، صعوبة كبيرة في دخول التشكيل الأساسي وحتى أن يكون ضمن البدلاء المهمين للفريق.

وأضاع زيدان على اللاعب فرصة الظهور في كوبا أمريكا نهاية الموسم الماضي بعد عودته من الإصابة، حيث فضل منح الفرص لإبراهيم دياز وماركو أسينسيو على حسابه.

لكن ”آس“ أكدت أن اللاعب يبلغ 19 عامًا، ومنح السعادة لجماهير ”سانتياغو بيرنابيو“ الموسم الماضي وبإمكانه تغيير كل شيء والسباحة بقوة ضد التيار.