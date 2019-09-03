”ماركا“ ترصد 8 أخطاء ارتكبها ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية

رصدت صحيفة ”ماركا“ أخطاء إدارة ريال مدريد في تدبير سوق الانتقالات الصيفية، والتي انتهت، أمس الإثنين، حيث صرف الفريق 305 ملايين يورو على 6 لاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق ارتكب 8 أخطاء وهي:

1- لا وجود لثورة تغيير

لم تحدث أي ثورة في ريال مدريد من خلال الصفقات الجديدة، فوحده البلجيكي إيدين هازارد القادر على دخول التشكيل الأساسي، وبقية اللاعبين أغلبهم مستمرون منذ 2014.

2- مصاريف كبيرة

صرف الفريق 305 ملايين يورو في صفقات أغلبها سيكون في دكة البدلاء.

ويحاول ريال مدريد الاستثمار في المستقبل، وهو عامل مهم لكن الحاضر كان يفرض عليه التعاقد مع لاعبين يقدمون الإضافة للتشكيل الأساسي.

3-إضاعة فرص تعزيز دكة البدلاء بثمن أقل

تخلى ريال مدريد عن المدافع الأيسر ريغيلون، ولم يستعد النرويجي مارتن أوديغارد وأعاره مرة أخرى، كما رفض تفعيل بند شراء لاعبه السابق هيرموسو، وكل هؤلاء اللاعبين لن يكلفوه سوى 30 مليون يورو، وكان بالإمكان إدماجهم في الفريق الأول؛ ليشكلوا نواة للخطة ”ب“ في الفريق بدلًا من دفع أموال كبيرة للتعاقد مع لاعبين جدد.

4- لم يتعاقدوا مع بوغبا طلب زيدان

فشلت إدارة ريال مدريد في تحقيق رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا، الذي كان يعتبر أولوية بالنسبة له؛ لتعزيز وسط الميدان الذي يضم المخضرم لوكا مودريتش، البالغ 34 عامًا، والألماني توني كروس.

5- لم تتخلص الإدارة من اللاعبين غير المرغوب فيهم

فشلت إدارة ريال مدريد في بيع الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز والمهاجم ماريانو دياز، وهم عناصر لم يكن زيدان يرغب في تواجدهم.

واضطر المدرب للتعامل مع الوضع والاعتماد على جيمس وبيل في الموسم الجديد.

6- قائمة غير متوازنة

يتواجد في ريال مدريد 4 لاعبين بوسط الميدان، وهم كاسيميرو وكروس وفالفيردي ومودريتش و5 لاعبين يلعبون كأجنحة أو تحت قلب الهجوم.

وتخلى ريال مدريد عن سيبايوس ولورينتي دون أن يعوضهما بلاعب وسط.

7- عدم وجود بديل لكاسيميرو

تخلى الفريق عن ماركوس لورينتي، ولم يجلب أي بديل للبرازيلي كاسيميرو الذي يعتبر مهمًا في تشكيل ريال مدريد، وغيابه يسبب مشاكل كبيرة للفريق.

وقام زيدان بتجريب الألماني توني كروس في المركز، لكن التجربة تثير الشكوك دائمًا.

8-عدم التعاقد مع قلب دفاع

يعتبر فاران وراموس الشريكان الأكثر استعمالًا في قلب دفاع ريال مدريد، ولم ترحمهما الأرقام في الموسمين الأخيرين، حيث كانا أحد أسباب تلقي الفريق لعدد كبير من الأهداف.

ورغم تعاقد الفريق مع البرازيلي ميليتاو، لكن زيدان ما زال لم يمنحه الفرصة للعب كأساسي ومنافسة الثنائي.