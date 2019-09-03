برشلونة يعلن عن أرقام قمصان لاعبيه لموسم 2020 (شاهد)

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن قائمة أرقام اللاعبين بالنسبة للموسم الجديد، والذي انطلق في السادس عشر من أغسطس الماضي.

وكان الفريق الكتالوني قد ترك رقم 11 فارغًا؛ نظرًا لاحتمالية التعاقد مع نيمار، إلا أن الصفقة باءت بالفشل، وارتدى ديمبلي هذا الرقم.

سيكون الرقم 1 من نصيب تير شتيغن، 2 نيلسون سيميدو، 3 جيرارد بيكيه، 4 إيفان راكيتيتش، 5 سيرخيو بوسكيتس، 6 توديبو، 7 فيليبي كوتينيو، 8 آرثر ميلو، 9 لويس سواريز، و10 ليونيل ميسي.

بالنسبة للوافدين الجديدين غريزمان الرقم 17، بينما سيكون الرقم 21 من نصيب الهولندي فرينكي دي يونغ.

وفيما يلي القائمة الكاملة: