رسميًا.. المغربي ياسين بونو ينتقل إلى إشبيلية (فيديو)

أعلن نادي جيرونا انتقال حارسه الدولي المغربي ياسين بونو إلى إشبيلية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، دون أن يكشف عن تفاصيل الصفقة.

وكان إشبيلية يبحث عن حارس مرمى بعد انتقال حارسه الإسباني سيرجيو ريكو نحو باريس سان جيرمان معارًا لموسم واحد.

ولعب بونو البالغ من العمر 28 عامًا لأندية الوداد البيضاوي وريال سرقسطة وخيرونا الإسباني، وكان أتلتيكو مدريد الفريق الذي يملك رخصته في إسبانيا حين تعاقد معه صيف العام 2012، دون أن يلعب أي لقاء رسمي مع الفريق الأول لكنه شارك في 48 لقاء رفقة الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد

ولعب بونو لكل المنتخبات المغربية وشارك في 20 لقاءً دوليًا، وكان الحارس الرسمي في أمم إفريقيا الأخيرة في مصر.

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) September 2, 2019