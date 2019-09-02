نادي برشلونة وسيلتا فيغو يتوصلان لاتفاق حول صفقة هجومية

توصل برشلونة وسيلتا فيغو إلى اتفاق مبدئي لانتقال رافينيا ألكانتارا إلى سيلتا فيغو على سبيل الإعارة، بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني، وبعد انتهاء الإعارة لمدة عام من حق برشلونة بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن ما كان يهم برشلونة هو تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي، شقيق تياغو ألكانتارا الذي فضل اللعب بقميص إسبانيا، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يمكنه الرحيل مجانًا قبل نهاية عقده بـ6 أشهر.

ويمكن لرافينيا المشاركة في سيلتا فيغو، وهو ما كان غير ممكن في برشلونة بسبب المنافسة الشديدة في وسط الملعب مع سيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وإيفان راكيتيتش والبرازيلي آرثر والتشيلي أرتورو فيدال.

وشارك رافينيا في الهجوم بدلًا من ليونيل ميسي الغائب للإصابة، لكنه سيعود إلى مقاعد البدلاء بعد عودة القائد والهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وكان فالنسيا يسعى لضم رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن النادي رفض التعاقد معه ليقترب أكثر من سيلتا فيغو الذي سبق له اللعب معه موسم 2013/2014/، تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي.