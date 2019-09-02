تقرير: برشلونة يخطط لرد ”صفعة“ نيمار إلى القطريين و“كومبارس باريس“ بهذه الطريقة

كشفت تقارير صحفية الخطة التي وضعها مسؤولو نادي برشلونة الإسباني للانتقام من الإدارة القطرية المسيطرة على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد إفشال صفقة عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن أهم الفوائد التي حققها نادي برشلونة من مفاوضات نيمار في سوق الانتقالات، التي تغلق أبوابها، مساء اليوم الإثنين، يتمثل في استعادة الثقة المفقودة بين النادي الكتالوني ونجمه السابق نيمار، الذي رحل قبل عامين إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البارسا.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم إلى أن المبادرات المالية والتنازلات التي قدمها نيمار، ورغبته الأكيدة في العودة إلى برشلونة، وندمه على الرحيل، كانت جميعها نقاطًا إيجابية أعادت العلاقة مع النجم السابق للبارسا إلى مجاريها، وجعلت مسؤولي برشلونة يصرّون على إتمام الصفقة، حتى بعد فشل محاولاتهم خلال الميركاتو الجاري.

وأكدت الصحيفة، المقربة من إدارة برشلونة، أن القطريين المسيطرين على صنع القرار في باريس سان جيرمان هم السبب الرئيسي في إجهاض محاولات عودة نيمار إلى برشلونة، وأن إدارة النادي الكتالوني تعلم جيدًا أن ”كراهية“ القطريين لنيمار وللبارسا هي الدافع وراء عرقلة الصفقة.

وتابعت: ”وضع مسؤولو برشلونة خطة لمحاولة ضم نيمار مرة أخرى في يناير المقبل، خلال سوق الانتقالات الشتوية، ووقتها سيكون موقفهم أقوى كثيرًا في التفاوض، لأنه مع قدوم يونيو 2020 سيكون رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان خارج أيدي القطريين تمامًا، لوجود شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل مقابل 170 مليون يورو“.

وأردفت: ”الوضع مستقبلاً سيكون في أيدي نيمار وبرشلونة، وليس في أيدي القطريين ومن يقومون بأدوار الكومبارس لهم في باريس“، حسب وصف الصحيفة الإسبانية.