إشبيلية يتعاقد مع خافيير هرنانديز مهاجم وست هام لمدة 3 سنوات

قال ناديا إشبيلية ووست هام يونايتد، اليوم الإثنين، إن الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني، تعاقد مع المكسيكي خافيير هرنانديز مهاجم الفريق الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات.

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي الإسباني دفع نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.82 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والذي كان يتبقى له أقل من عام في عقده مع النادي اللندني.

وقال وست هام في بيان: ”يؤكد وست هام أن المهاجم هرنانديز انضم إلى إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعقد دائم“.

وتابع: ”انتقال اللاعب المكسيكي ينهي فترته التي استغرقت عامين في شرق لندن سجل خلالها 17 هدفًا في 63 مباراة مع وست هام“.

والدولي المكسيكي، الذي لعب أيضًا لمانشستر يونايتد وباير ليفركوزن الألماني، ليس غريبًا على الدوري الإسباني، حيث لعب مع ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم في 2014-2015.

وهرنانديز هو الصفقة 14 التي يبرمها إشبيلية بقيادة المدرب يولن لوبتيغي، والذي يحتل المركز الثالث في الترتيب بعد ثلاث مباريات.