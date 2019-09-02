ميسي وكريستيانو رونالدو وفان دايك يتنافسون رسميًا على جائزة ”The Best“.. تعرف على القوائم كاملة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، اليوم الاثنين، عن القوائم النهائية بأسماء الثلاثة مرشحين للجوائز الثمانية المقرر تقديمها في حفل ”The Best“.

وسيحتضن ملعب ”سان سيرو“ حفل توزيع النسخة الرابعة لجوائز الأفضل في مدينة ميلانو الإيطالي يوم الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الحالي.

ونقل فيفا الحفل من خلال البث المباشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، وصفحة الجائزة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وضمت قائمة الـ 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف هذا العام ”بوشكاش“، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وخوان فيرناندو كوينتيرو لاعب بورتو البرتغالي، ودانيل زوري مهاجم فريق ديبريسين.

المرشحون لجائزة بوشكاش ”أفضل هدف“

– ليونيل ميسي ”برشلونة“ في شباك ريال بيتيس.

– خوان كوينتيرو ”ريفر بليت“ في شباك ريسينج كلوب.

– دانييل شوري ”ديبريسين“ في شباك فرينشفاروز.

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)، إيدرسون موراييس (مانشستر سيتي).

المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

– كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان – تشيلي).

– هيدفيغ ليندال (فولفسبورج – السويد).

ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد – هولندا).

المرشحون لجائزة أفضل مدرب سيدات:

– جيل إليس (الولايات المتحدة الأمريكية).

– فيل نيفيل (إنجلترا).

– سارينا ويغمان (هولندا).

المرشحون لجائزة ”فيفا“ للمشجعين:

– سيلفيا جريكو، الأم عاشقة كرة القدم التي تشرح لإبنها الأعمى ومريض التوحد مجريات المباريات.

– جماهير هولندا في كأس العالم للسيدات.

– خوستو سانشيز، غير ولاءه وأصبح مشجع لفريق إبنه الذي توفي في حادث حتى يعيش شغفه من خلاله.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب رجال:

– بيب غوارديولا (مانشستر سيتي).

– يورغن كلوب (ليفربول).

– ماوريسيو بوكتينيو (توتنهام).

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة: لوسي برونز (إنجلترا)، أليكس مورغان (أمريكا)، ميغان رابينو (أمريكا).

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

– كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال).

– ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين).

– فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا).