مباراة ريال مدريد ضد فياريال.. غاريث بيل يعادل أهداف الظاهرة رونالدو

قدم الويلزي غاريث بيل مستوى جيدًا رفقة ريال مدريد في اللقاءات الرسمية الثلاثة الأولى في الموسم، وتمكن خلال لقاء فياريال، مساء الأحد، من تسجيل هدفين أنقذا الفريق من الخسارة.

ورفع الويلزي رصيده من الأهداف رفقة ريال مدريد إلى 104 أهداف، وهو نفس أهداف المهاجم البرازيلي رونالدو، لكن الويلزي احتاج إلى 57 لقاء أكثر لبلوغ نفس العدد من الأهداف.

وسجل رونالدو الظاهرة 104 أهداف رفقة ريال مدريد في 177 لقاء بمعدل بلغ 0،59 هدف في اللقاء، بينما يبلغ معدل غاريث بيل 0،44 هدف في كل لقاء.

ويبقى معدل بيل في ريال مدريد أفضل من توتنهام، حيث سجل 56 هدفًا في 203 لقاءات، ورفقة ساوثهامبتون سجل 5 أهداف في 45 لقاء.

وأدى التألق الكبير للجناح الويلزي بصحيفة ”آس“ لكتابة عنوان على صفحتها الأولى ”القنبلة هو بيل“، في إشارة لتصريح زيدان بكون اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية قد يشهد قنبلة أو قنبلتين من ريال مدريد.

واستطاع زيدان كسب نسخة جيدة من غاريث بيل رغم كونه كان يستهدف رحيله عن الفريق، لكنه منحه الثقة وأشركه في اللقاءات الرسمية الأولى هذا الموسم.

ولن يستطيع الجناح الويلزي اللعب في اللقاء المقبل لريال مدريد في البيرنابيو أمام ليفانتي، وسينتظر لقاء باريس سان جيرمان في بداية مشوار الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا لكونه طرد خلال لقاء فياريال لحصوله على إنذارين.

وسيكون لقاء باريس سان جيرمان فرصة لزيدان للعب بثلاثي هجومه الجديد المكون من غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما والنجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي سيعود من فترة غياب بسبب الإصابة بعد التوقف الدولي.