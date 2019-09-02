نافاس يغادر إلى فرنسا في طائرة خاصة للانضمام إلى باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لم يعد لمدريد رفقة بعثة فريقه ريال مدريد واستقل طائرة خاصة إلى باريس لإنهاء إجراءات انتقاله لباريس سان جيرمان، في صفقة تنقل أيضًا الحارس الفرنسي ألونسو أريولا لمدريد على سبيل الإعارة.

فيما ذكرت ”ماركا“ أن الحارس الكوستاريكي ودع زملاءه في غرفة الملابس بعد لقاء فياريال، الذي كان خلاله في دكة البدلاء، حيث فضل زيدان إشراك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يعتبر الحارس الرسمي للفريق.

وذكرت الصحف المقربة من مدريد أن اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية سيشهد أيضًا رحيل المهاجم ماريانو دياز عن الفريق ولن يعلن الفريق الملكي عن تعاقدات جديدة، كما قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان قد قال قبل لقاء فياريال إن اليوم الأخير قد يشهد قنبلة أو قنبلتين من ريال مدريد في سوق الانتقالات.