مباراة ريال مدريد وفياريال.. التشكيلة الرسمية للفريق الملكي (صورة)

مباراة ريال مدريد وفياريال.. التشكيلة الرسمية للفريق الملكي (صورة)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

اجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات مهمة على تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فريق فياريال، حيث أشرك الفرنسي فيرلاند ميندي ظهيرًا أيسر مكان البرازيلي مارسيلو، في حين يلعب الصربي لوكا يوفيتش جانب الفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم.

ولم يشرك زيدان الكرواتي لوكا مودريتش العائد من الإيقاف، واختار الإسباني لوكاس فاسكيز ليكون جناحًا أيمن رفقة الويلزي غاريث بيل الذي سيلعب في الجانب الأيسر.

وفيما يلي تشكيلة ريال مدريد:

الحارس :البلجيكي تيبو كورتوا.

الدفاع: كارفخال وميندي وفاران ورامو.

الوسط: كاسيميرو وكروس.

الهجوم: لوكلس فاسكيز وغاريث بيل ولوكا يوفيتش وكريم بنزيما.

يشار إلى أن ريال مدريد تغلب 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 1/1 مع بلد الوليد في الجولة الثانية.

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