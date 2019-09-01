مباراة ريال مدريد وفياريال.. التشكيلة الرسمية للفريق الملكي (صورة)

اجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات مهمة على تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فريق فياريال، حيث أشرك الفرنسي فيرلاند ميندي ظهيرًا أيسر مكان البرازيلي مارسيلو، في حين يلعب الصربي لوكا يوفيتش جانب الفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم.
ولم يشرك زيدان الكرواتي لوكا مودريتش العائد من الإيقاف، واختار الإسباني لوكاس فاسكيز ليكون جناحًا أيمن رفقة الويلزي غاريث بيل الذي سيلعب في الجانب الأيسر.
وفيما يلي تشكيلة ريال مدريد:
الحارس :البلجيكي تيبو كورتوا.
الدفاع: كارفخال وميندي وفاران ورامو.
الوسط: كاسيميرو وكروس.
الهجوم: لوكلس فاسكيز وغاريث بيل ولوكا يوفيتش وكريم بنزيما.
يشار إلى أن ريال مدريد تغلب 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 1/1 مع بلد الوليد في الجولة الثانية.
???? ¡Once inicial frente al @VillarrealCF!
13. Courtois
2. Carvajal
4. Ramos
5. Varane
8. Kroos
9. Benzema
11. Bale
14. Casemiro
17. Lucas Vázquez
18. Jović
23. Mendy.
Suplentes:
1. Keylor Navas
3. Militão
10. Modric
12. Marcelo
15. Valverde
19. Odriozola
28. Vinicius Jr.
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 1, 2019