مباراة ريال مدريد وفياريال.. التشكيلة الرسمية للفريق الملكي (صورة)

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ريال مدريد تغلب 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى، قبل أن يتعادل 1/1 مع بلد الوليد في الجولة الثانية.