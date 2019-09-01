هل فشلت صفقة كيلور نافاس؟ رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع الحارس سيرجيو ريكو (فيديو وصور)

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي التعاقد مع الحارس الإسباني سيرجيو ريكو على سبيل الإعارة لمدة عام ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2020 مع خيار الشراء النهائي.

وبات سيرجيو ريكو، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ26، اليوم الأحد، تاسع إسباني ينضم للفريق وأول حارس مرمى.

وتمت إعارة ريكو الموسم الماضي إلى فولهام الإنجليزي، وخاض معه 32 مباراة منها 29 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي الفرنسي عبر موقعه على الإنترنت إن سيرجيو ريكو بدأ مسيرته في أكاديمية الشباب في نادي إشبيلية، مسقط رأسه.

وعاد إلى إشبيلية الذي لعب معه لأول مرة في التاسع من سبتمبر/ أيلول 2014 ضد خيتافي ليخوض مباراته الأولى مع الفريق الأندلسي الذي خاض معه 170 مباراة تضمنت الفوز بلقب الدوري الأوروبي عامي 2015 و2016.

وخاض سيرجيو ريكو مباراة واحدة مع منتخب إسبانيا الذي انضم له بين عامي 2015 و2017 وتم اختياره ضمن التشكيلة التي شاركت في يورو 2016 في فرنسا.

وقد يعني انضمام ريكو إمكانية عدم التعاقد مع كيلور نافاس من ريال مدريد رغم المفاوضات التي تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، غدًا الإثنين، ما يعني تقلص فرص نافاس في الانضمام للنادي الباريسي.

???????? ¡HOLA SERGIO! ???? ???? @sergiorico25 tiene un mensaje para todos ustedes. ¡Dejen sus saludos de cumpleaños para nuestro nuevo arquero! ???????? ???????? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/0wkU5Gdomj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) September 1, 2019