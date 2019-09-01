تقارير: نيمار يرفض ريال مدريد.. وباريس سان جيرمان يعقد اجتماعًا مهمًا مع روابط الألتراس

كشفت تقارير صحفية، يوم الأحد، على أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رفض مفاوضات انتقاله إلى ريال مدريد نهائيًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن نيمار اتخذ قراره بالبقاء مع سان جيرمان، عقب تعثر المفاوضات بين برشلونة والنادي الباريسي هذا الصيف، حيث التقى اللاعب بمبعوث ريال مدريد، وأخبره بأنه مستمر في ”حديقة الأمراء“.

واتخذ نيمار قراره بعدم الرحيل إلى ”سانتياغو برنابيو“، رغم أن ريال مدريد كان دائمًا خياره الثاني للرحيل عن باريس سان جيرمان.

ووفقًا للكثير من التقارير، فإن نيمار قرر تأجيل عودته إلى ”كامب نو“ حتى الصيف المقبل، ولم يتخل عن حلم اللعب مجددًا بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا تغلق، غدًا الإثنين.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية، أنه بعد التأكد من بقاء نيمار داخل الفريق بالموسم الحالي، قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان عقد اجتماع مهم مع رابطة الألتراس والتي تحضر مباريات الفريق في جميع البطولات.

وتستهدف الإدارة من هذا الاجتماع أن تتوصل لاتفاق مع الجماهير الغاضبة من البرازيلي، حتى لا تهاجمه قبل كل مباراة خاصة وأن من المفترض أن يشارك في المباريات المقبلة للفريق تحت قيادة توماس توخيل.

وكانت جماهير الألتراس قد هاجمت اللاعب وطالبت برحيله قبل مباراة نيم في بطولة الدوري الفرنسي في بداية الشهر الماضي أغسطس بملعب ”حديقة الأمراء“.

ولكن الإدارة طالبتهم بالالتزام في المباريات المقبلة والتركيز فقط حول مساندة الفريق لتحقيق النتائج المطلوبة.