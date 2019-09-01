كل ما تريد معرفته عن مواجهة فياريال وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم ”الليغا“ على ملعب ”لاسيراميكا“.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز خارج دياره في موقعة صعبة يخوضها بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعلم دائمًا صعوبة المهمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة فياريال وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ”لاسيراميكا“.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين والتاريخ يقول كلمته

يحتل ريال مدريد المركز السابع بعد أن حصد 4 نقاط في المباراتين السابقتين بالليغا، بالفوز على سيلتا فيجو والتعادل مع بلد الوليد بينما حصد فياريال نقطة واحدة من مباراتين بالتعادل مع غرناطة والخسارة أمام ليفانتي ويحتل المركز الـ15.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 بينما كان آخر فوز من نصيب فياريال يوم 13 يناير 2018 بهدف نظيف وتعادل الريال في آخر زيارتين لملعب ”لا سيراميكا“.

زيدان.. وواقع ريال مدريد

يبحث زين الدين زيدان عن تجاوز الواقع الذي يعيشه فريقه ريال مدريد في ظل أزمة الإصابات التي تحاصر الفريق الملكي في الفترة الحالية، وفقدان الفريق عدة نجوم على رأسهم البلجيكي إدين هازارد بخلاف غياب خاميس رودريغيز وإيسكو وماركو أسينسيو وإبراهيم دياز.

ويعتمد زيزو على تشكيلة الريال التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي رافائيل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال ومارسيلو في خط الوسط، ويعود لوكا مودريتش لقيادة خط الوسط وبجوار كاسيميرو وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم غاريث بيل وفينسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

كايخا.. وانتفاضة الغواصات

يبحث المدرب خابي كايخا المدير الفني لفريق فياريال عن تحقيق الفوز ومفاجأة ريال مدريد خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الفريق الملكي، وإن كان كايخا رفض التركيز على هذه النقطة، مؤكدًا أن ريال مدريد فريق كبير ومليء بالنجوم.

ويغيب عن صفوف الغواصات الصفراء برونو سوريانو وراميرو جييرا وألبرتو مورينو، ويعتمد فياريال على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أندريس فيرنانديز وأمامه الرباعي باو توريس وراؤول ألبيول وروبين بينيا وكسافير كوينتليه في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط سانتي كازورلا وأندري أنجويسا كثنائي ارتكاز، وأمامهما الثلاثي فيسنتي إيبورا وموي غوميز وصامويل تشويكويزي كصناع لعب، بينما يقود الهجوم جيرارد مورينو.

وقال هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لإرم نيوز، إن ريال مدريد سيستفيد من عودة مودريتش وإن كانت لديه غيابات مهمة ومؤثرة ولكن تألق جاريث بيل وأيضًا كريم بنزيمة يجعل هجوم الريال في مستوى جيد يستطيع عبور عقبة فياريال.

وأضاف: ”ما زال دفاع ريال مدريد يعاني بعض البطء في العمق بجانب تراجع مستوى مارسيلو، وهو ما يسعى فياريال لاستغلاله في مباراة الليلة“.