موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يتجه فريق ريال مدريد الإسباني إلى ملعب لاسيراميكا معقل فريق فياريال، في مباراة تُعد الثانية له خارج الديار هذا الموسم في الدوري.

فاز ”الميرنغي“ في مباراته الأولى خارج أرضه أمام سيلتا فيغو في مستهل مشوار ”الليغا“، ويواجه رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اختباراً صعباً ضد فياريال في الجولة الثالثة.

ويأمل لاعبو الفريق ومدربهم تحقيق انتصار جديد، قبل فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، واستغلال تعثر منافسه برشلونة أمام أوساسونا بالتعادل الإيجابي 2-2.

وينتظر كتيبة ”الميرنغي“ شهر مزدحم، حيث سيخوض الفريق به 5 مباريات عصيبة، تبدأ من مباراة الليلة، وأيضاً سيفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في فرنسا، إضافة إلى ذلك هناك مباراتان مهمتان أمام كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد.

ويعاني الفريق من العديد من الغيابات أبرزها: ماركو أسينسيو، دياز، خاميس رودريغيز، إيسكو، إيدين هازارد، ردوريغو.

ولكنه استعاد لاعبه الكرواتي المتوج أفضل لاعب في الموسم العام الماضي لوكا مودريتش، بعد أن زالت عقوبة الإيقاف.

ومن المرجح أن يلعب زين الدين زيدان بالأسلوب الخططي المتمثل في 4-3-3.

على الجانب الآخر كانت آخر مباريات فياريال في الدوري الإسباني أمام فريق ليفانتي، وانتهى هذا اللقاء بخسارة ”الغواصات الصفراء“ 1-2، ويمتلك الفريق نقطة واحدة، وهذا ما يصعب المباراة بشكل آخر.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

تنطلق المباراة على ملعب ”لاسيراميكا“ في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

سيتم بث المباراة على قناة ”beIN SPORTS HD 3“.