تقارير: نيمار قرر البقاء في باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية أن نيمار أخبر محيطه وعائلته بقراره البقاء في باريس لموسم إضافي على الأقل، في ظل رفض إدارة باريس سان جيرمان لكل العروض التي قدمها برشلونة لضمه.

كما أن برشلونة لا يملك سيولة مالية كافية لتلبية مطالب الفريق الفرنسي، خصوصًا الـ 150 مليون يورو المطلوبة بالإضافة للاعبين وإعارة ثالث.

وحاول نيمار دفع المفاوضات للتقدم حين اقترح التكفل بمبلغ 20 مليون يورو، الفارق بين مطالب باريس سان جيرمان وعرض برشلونة، لكن رفض ديمبيلي الرحيل عن برشلونة أفشل الصفقة نهائيًا.

وذكرت صحيفة ”le parisien“ الفرنسية في تقرير لها أن عدة عوامل تسهم في بقاء نيمار في باريس، أولها أن لاعبي فريق باريس سان جرمان ينتظرون عودة النجم البرازيلي بحماس لكونهم يرغبون في بقائه.

كما أن المدرب الألماني توماس توخيل سيكون سعيدًا ببقائه لكونه طالب مرارًا الإدارة بحسم مستقبله وبناء مشروعه حين جاء لباريس حول النجم البرازيلي ويحتاج حاليًا لحل مشاكل الرقم 10 البرازيلي مع بعض زملائه لفائدة الفريق.

ويحتاج نيمار بحسب الصحيفة الفرنسية لتحسين علاقته مع الإدارة في ظل التوتر الأخير والتصريحات التي أفسدت العلاقة سواء من النجم البرازيلي أو الرئيس القطري.