ماذا قال فالفيردي بعد تعادل برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني؟

يرى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن لاعبي فريقه الكروي يجب أن يكونوا أقوياء خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات فالفيردي عقب تعادل برشلونة مع أوساسونا بهدفين لكل منهما في الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وفي مؤتمر صحفي السبت، قال فالفيردي: ”كنت متوقعًا هذا الأمر، ذهبنا إلى السان ماميس واليوم عرفنا كيف سيضغط علينا أوساسونا“.

وأضاف: ”يجب أن نكون أقوياء خلال الفترة المقبل، إذا كان الخصم يضغط عليك يجب أن تعاقبه ونحن لم نفعل ذلك“.

وأوضح فالفيردي: ”في الشوط الأول أوساسونا كان قتاليًا،وبدأ قويًا جدًا، وعززه الهدف الأول، لم نستطع الوصول للمرمى تقريبًا“.

وأشار: ”في الشوط الثاني خرجنا بفكرة العودة، وتمكنا من فعل ذلك ولكن ركلة الجزاء أعادتهم، كان علينا أن نسيطر أكثر“.

وفيما يتعلق بعدم الاستعانة بالكرواتي إيفان راكيتيش، قال فالفيردي: ”لدي العديد من اللاعبين والعديد من لاعبي الوسط، راكيتيتش لاعب رائع والآخرين أيضًا“.

واختتم فالفيردي تصريحاته، قائلًا: ”بعض الأحيان تجد صعوبة في السيطرة في مثل هذه المباريات“.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيك بيلباو المتصدر.