تقارير: أريولا حارس باريس سان جيرمان اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى ريال مدريد

ذكر برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني أن الحارس الفرنسي ألفونسو أريولا يتواجد في مدريد، حيث اجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى ريال مدريد ضمن صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لباريس سان جيرمان.

ومن المحتمل، حسب البرنامج، أن يعلن الفريقان عن الصفقة التبادلية يوم الاثنين في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا.

ولم يشارك ألفونسو أريولا خلال لقاء فريقه أمام ميتز، وقال المدرب الألماني توماس توخيل أنه رفض اللعب لكونه يناقش مستقبله مع إدارة الفريق واحترم رغبته، فيما أشارت صحيفة ”آس“ إلى أن اللاعب لم يشارك خوفًا من إصابته وفشل الصفقة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن قدوم أريولا المبكر لمدريد جاء لكونه ضمن قائمة المنتخب الفرنسي التي أعلنها ديديه ديشان وسيلتحق بمنتخب بلاده يوم الاثنين.

وسبق لأريولا خوض تجربة قصيرة مع نادي فياريال الذي سيواجهه ريال مدريد يوم غد في الليغا، واستطاع أريولا إثبات نفسه خلال فترة غياب الحارس الأساسي للغواصات الصفراء لتقوم إدارة باريس بإعادته لخلافة الثنائي “كيفن تراب وسالفتوري سيريجو”.