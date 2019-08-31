ترتريب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة ضد أوساسونا (صورة)

أصبح مهاجم برشلونة أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا للنادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنه لم يمنع فريقه من تعادل مفاجئ 2-2 أمام أوساسونا الوافد الجديد ليصبح رصيد حامل اللقب أربع نقاط من ثلاث مباريات اليوم السبت.

ومنحت تسديدة مباشرة من روبرتو توريس هدف التقدم لأوساسونا بعد سبع دقائق من البداية.

وبعدها عانى برشلونة لمجاراة أصحاب الأرض في الشوط الأول ليفشل حامل اللقب في إرسال تسديدة واحدة نحو المرمى.

وأشرك إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة فاتي مع بداية الشوط الثاني واحتاج اللاعب الشاب ست دقائق فقط ليضع بصمته على المباراة عندما حول تمريرة عرضية من زميله المتخرج من أكاديمية النادي كارلس بيريز بضربة رأس إلى الشباك.

ومنح البرازيلي أرتور ميلو التقدم لبرشلونة في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة، لكن أوساسونا أدرك التعادل عندما لمست الكرة يد المدافع جيرار بيكيه داخل المنطقة ليسجل توريس هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد برشلونة إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف أوساسونا صاحب المركز الرابع، ويتصدر أتلتيك بيلباو الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية.