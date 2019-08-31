تطورات مثيرة في صفقة عودة نيمار إلى نادي برشلونة

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ التطورات الأخيرة في صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نادي برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة، في آخر تحديث على موقعها الإلكتروني، يوم السبت، إن نيمار ومديري أعماله استسلموا تمامًا أمام فشل صفقة رحيل اللاعب إلى برشلونة، خاصة بعد أن تمسكت إدارة النادي الفرنسي بمطالبها التي عجز البارسا عن تلبيتها.

وأضافت أن نيمار ووالده رفعا الراية البيضاء نهائيًا، ولا ينتظرون أي معجزات خلال اليومين الباقيين على نهاية سوق الانتقالات الصيفية، التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر، الإثنين المقبل، خاصة بعد أن تلقوا اتصالات من إدارة برشلونة تفيد بأن النادي الكتالوني لن يقدّم أي عروض جديدة للحصول على نيمار، بعد أن وصلت الأمور مع باريس سان جيرمان إلى طريق مسدود في المفاوضات.

وأكدت أن نيمار أغلق الباب أمام إمكانية رحيله إلى برشلونة، على الأقل خلال فترة الانتقالات الجارية، انتظارًا لإمكانية تحقيق حلمه في الميركاتو الشتوي أو خلال الصيف المقبل بنهاية الموسم الجاري.

وطلب باريس سان جيرمان ضم ديمبلي والكرواتي راكيتيتش والفرنسي توديبو إلى صفوفه، مقابل بيع نيمار والحصول على مبلغ مالي إضافي، وهو الأمر الذي رفضه برشلونة، خاصة في ظل معارضة ديمبلي الرحيل إلى باريس، رغم التقارير التي أشارت إلى موافقة راكيتيتش وتوديبو.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن نيمار اقترح دفع 20 مليون يورو لباريس سان جيرمان للموافقة على رحيله، وهو المبلغ الذي كان يفصل بين الفريقين في الشق المالي.

وطلب سان جيرمان 150 مليون يورو بالإضافة إلى ضم راكيتيتش وتوديبو وإعارة عثمان ديمبلي، بينما وافق برشلونة على دفع 130 مليون يورو، وهو ما دفع نيمار لاقتراح دفع الفارق.

ورفضت إدارة الفريق الفرنسي عرض النجم البرازيلي لكون الصفقة معقدة، وذلك لرفض ديمبلي الرحيل عن برشلونة.

ورغم الأخبار التي تحدثت عن فشل الصفقة، لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن النجم البرازيلي ما زال يحاول الضغط على إدارة باريس سان جيرمان لتغيير موقفها في الساعات المقبلة.