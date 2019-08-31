صحيفة: يوفنتوس يدرس التعاقد مع مدافع برشلونة لتعويض جورجيو كيلليني

أفادت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن إدارة نادي يوفنتوس تفكر في التعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، لاعب برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفية، لتعويض جورجيو كيلليني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة ”كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس يدرس التعاقد مع أومتيني، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، مع توقع غياب كيلليني مدة لا تقل عن 4 أشهر.

وأوضح يوفنتوس أمس الجمعة أن قائده كيلليني سيغيب عن الملاعب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يمثل ضربة لخط دفاع المدرب ماوريسيو ساري، الذي يسعى لقيادة البيانكونيري للقب الدوري الإيطالي، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتقلص دور أومتيتي، البالغ من العمر 25 عامًا، في برشلونة، تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي، بعد إصابة الدولي الفرنسي، وابتعاده فترات طويلة الموسم الماضي، إلى جانب تألق مواطنه كليمونت لينغليت، الذي يشكل ثنائيًا دفاعيًا قويًا مع المخضرم جيرارد بيكيه.

وانضم أومتيتي إلى برشلونة قادمًا من ليون الفرنسي صيف العام 2016، ويمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى العام 2023.

وفي إبريل الماضي ذكرت صحيفتا ”ليكيب“، و“لوباريزيان“ الفرنسيتان، أن أومتيتي طالب وكلاءه برفض كافة العروض التي قد يتلقاها من أندية أخرى.

وشارك أومتيتي في 15 مباراة فقط مع برشلونة الموسم الحالي، بواقع 14 مباراة في الدوري الإسباني ومباراة في دوري أبطال أوروبا، بواقع 1268 دقيقة.