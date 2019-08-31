التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى نادي برشلونة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني، في غياب نجميه ليونيل ميسي ولويس سواريز، عندما يحل ضيفًا على أوساسونا، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من الليغا.

وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا على قناة beIN SPORTS HD 3.

يشار إلى أن آخر فوز لأوساسونا على برشلونة يعود إلى فبراير 2012، عندما فاز 3/2، منذ ذلك الحين التقى الفريقان 6 مرات، كان الفوز حليفًا لبرشلونة في 5 منها، وتعادلا في السادسة.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغليت، وجوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ، وسيرجي روبيرتو.

الهجوم: أنطوان غريزمان، رافينيا، وكارلوس بيريز.

وتوقعت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن يلعب برشلونة بالتشكيلة ذاتها.

وكذلك توقعت صحيفة ”ماركا“ أن يعتمد فالفيردي على التشكيلة ذاتها، باستثناء الاعتماد على إبفان راكيتيتش بدلًا من روبيرتو.

????️ SPORT | برشلونة – أوساسونا , التشكيلة المُتوقعة ???????? pic.twitter.com/KbmCANDUmz — FCB World (@FCBW_A7) August 31, 2019

????️ MARCA | برشلونة – أوساسونا , التشكيلة المُتوقعة ???????? pic.twitter.com/N7qrDmEelz — FCB World (@FCBW_A7) August 31, 2019

????️ MD | برشلونة – أوساسونا , التشكيلة المُتوقعة ???????? pic.twitter.com/AGxBKJvg6h — FCB World (@FCBW_A7) August 31, 2019