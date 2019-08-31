الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا الصاعد حديثًا، على ملعب آل سادار، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك برشلونة 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية 5/2 على ضيفه ريال بيتيس، في حين خسر النادي الكتالوني المباراة الافتتاحية 0/1 أمام أتلتيك بلباو.

وأكد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة لعدم تعافيه من إصابة في الساق اليمنى، ليغيب أفضل لاعب في العالم 5 مرات للمباراة الثالثة على التوالي.

وذكرت تقارير أن ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي حصل، الخميس، على جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، تعرض لانتكاسة وسيغيب مدة شهر عن الملاعب، لكن مصادر في برشلونة نفت ذلك.

يشار إلى أن برشلونة يلاقي فالنسيا في الجولة المقبلة، على ملعب كامب نو، في أولى المباريات الكبيرة للنادي الكتالوني، على أن يلاقي بعدها بروسيا دورتموند في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019/2020.