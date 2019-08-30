”زلة لسان“ تكشف عن انتقال برونو فرنانديز إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو

كشف دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا الإيطالي عن اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ورغم أن هذه الصفقة ليس لها أي علاقة بناديه، إلا أن دانييلي قال في مؤتمر صحفي لتقديم البرازيلي دالبيرت هنريكي يوم الجمعة: ”برونو فرنانديز سينتقل إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو“.

وكان لاعب خط الوسط البرتغالي البالغ من العمر 24 عامًا مرتبطًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد طوال فترة الانتقالات، في حين أبدى توتنهام اهتمامًا أيضًا.

لكن لم يقدم أي من أندية الدوري الممتاز عرضًا لشراء البرتغالي الدولي قبل إغلاق فترة الانتقالات في البريميرليغ في الثامن من أغسطس/آب الحالي.

وبات فرنانديز بديلًا مناسبًا لبول بوغبا الذي تمسك به ناديه مانشستر يونايتد، حيث كشف برادي عن هذه الخطوة بعد سؤاله عما إذا كان فيورنتينا سيتحرك نحو رافينينا زميل فرنانديز في سبورتنغ.

وقال لصحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية ”: سبورتنغ لن يعرض رافينيا للبيع نظرًا لأن فرنانديز سينتقل إلى ريال مدريد مقابل 70 مليون يوور“.

وفي البرتغال، تردد أن ريال مدريد تابع لاعب الوسط المولود في سبتمبر/ أيلول 1994 ليكون بديلًا لبوغبا الذي يصر زين الدين زيدان على التعاقد معه، لكن مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من الانتهاء بات فرنانديز بديلًا مناسبًا.