صحيفة: وقوع ريال مدريد وباريس سان جيرمان في مجموعة واحدة بدوري الأبطال لن يوقف صفقة نافاس

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس سيكون لاعبًا لباريس سان جيرمان يوم الإثنين، في آخر يوم من السوق الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المفاوضات بين ريال مدريد والنادي الفرنسي مغلقة عمليًا، لكن لن تصبح رسمية إلا في آخر يوم من السوق في فرنسا وإسبانيا.

وأشارت إلى أن النادي الفرنسي سيدفع 15 مليون يورو مقابل كيلور وإعارة أريولا لموسم واحد.

وسيوقع كيلور نافاس على عقد لمدة ثلاث سنوات وسيتقاضى أكثر من ستة ملايين صافي.

وقرر الناديان تأجيل كل شيء حتى يوم الإثنين؛ نظرًا لاستحالة إمكانية لعب كيلور نافاس لمباراة باريس سان جيرمان المقبلة ضد ميتز وانضمام أريولا لفريق ريال مدريد في نهاية هذا الأسبوع. وفضّل كلا الطرفين الانتظار حتى تنتهي الجولة المقبلة لنقل الحارسين بشكل أكثر هدوءًا، حيث سيتم إدخال نافاس في القائمة المستدعاة لريال مدريد غدًا والسفر إلى فياريال مع زملائه في الفريق، وستكون هذه آخر رحلة له قبل أن يضع حدًا لمغامرته في الفريق الأبيض.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي أجريت أمس الخميس في موناكو الفرنسية، عن مجموعات صعبة لأندية باريس سان جيرمان وريال مدريد في مجموعة واحدة مع كلوب بروج، وغالاتا سراي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 18 سبتمبر على ملعب الأمراء، يجب على كيلور أن يوقف تسديدات أصدقائه بنزيما، مودريتش وراموس، قائلة: ”إنه لأمر غريب أن يعيش كيلور نافاس آخر أيامه في البرنابيو وفجأة سيواجه زملاءه بعدها بأيام“.