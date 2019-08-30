استدعاء سارابيا ونونييز لتشكيلة إسبانيا واستبعاد أسباس وكازورلا (صورة)

انضم لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع أوناي نونييز لمنتخب إسبانيا لأول مرة اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة رومانيا وجزر الفارو بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وأعلن روبرتو مورينو أول تشكيلة له منذ أصبح مدربًا لإسبانيا بعد استقالة لويس إنريكي لرعاية طفلته التي قاومت سرطان الدم لـ5 أشهر قبل أن تفارق الحياة عن عمر 9 سنوات أمس الخميس.

وألغى الاتحاد الإسباني كل الارتباطات الصحفية اليوم الجمعة احترامًا للويس إنريكي وعائلته، وأعلن عن تخصيص دقيقة صمت قبل كل مباراة احترافية في إسبانيا مطلع الأسبوع.

كما طلب الاتحاد الإسباني من نظيره الأوروبي (اليويفا) الوقوف دقيقة صمت قبل مباراتي رومانيا خارج البلاد في الخامس من سبتمبر أيلول وجزر الفارو، في الثامن من الشهر نفسه في خيخون مسقط رأس لويس إنريكي.

واستدعى مورينو مساعد لويس إنريكي السابق في إسبانيا وبرشلونة وسيلتا فيغو وروما، لاعبي الوسط سوسو وتياغو ألكانتارا بجانب المهاجم باكو ألكاسير بينما استبعد إياغو أسباس وسانتي كازورلا.

وتتصدر إسبانيا المجموعة السادسة في التصفيات بعد الفوز في كل مبارياتها الأربع.

وفيما يلي تشكيلة إسبانيا:

حراس المرمى: كيبا أريزابالاجا وديفيد دي خيا وباو لوبيز.

مدافعون: داني كارفاخال وسيرجيو راموس وجوردي ألبا وماريو إيرموسو وخوسيه لويس غايا وأوناي نونييز ودييغو يورينتي.

لاعبو الوسط: خيسوس نافاس وسيرجيو بوسكيتس وداني باريخو ورودري وتياغو ألكانتارا وساؤول نيغويز وفابيان رويز وسوسو وداني سيبايوس وبابلو سارابيا.

مهاجمون: رودريغو مورينو وباكو ألكاسير وميكيل أويارزابال.