فشل صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة بعد طلب تعجيزي من باريس سان جيرمان

باتت عودة نيمار إلى برشلونة صعبة قبل 3 أيام على نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رفض النادي الكتالوني اقتراحًا جديدًا من باريس سان جيرمان، ما يعني استحالة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية المقربة من برشلونة أن النادي الفرنسي قيم المهاجم البرازيلي بنحو 215 مليون يورو ضمن عملية معقدة شملت الحصول على 3 لاعبين من برشلونة، هم عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش وتوديبو، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال.

وحدد النادي الفرنسي هؤلاء اللاعبين الثلاثة بعد انتقال فيليب كوتينيو، هدفه الأول من برشلونة إلى بايرن ميونخ.

ودرس مجلس إدارة برشلونة اقتراح باريس سان جيرمان وقدرته الاقتصادية على الإيفاء به، وكان الرد بالسلب. ومع هذا الرد يستحيل انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة، باستثناء خطوة اللحظة الأخيرة الجديدة التي تبدو غير مرجحة قبل غلق الانتقالات يوم الإثنين المقبل.

واضطر مجلس إدارة برشلونة لدراسة اقتراح سان جيرمان الذي يستحيل الاتفاق بشأنه في صفوف إدارة برشلونة، الذي عقد اجتماعًا استثنائيًا تم خلاله اتخاذ قرار بالرفض.