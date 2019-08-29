ريال مدريد يحدد بديل بوغبا.. والحسم في الساعات الأخيرة من الميركاتو

كشفت تقارير صحفية الغارة المفاجئة التي شنها نادي ريال مدريد الإسباني في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، التي تنتهي 2 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مسؤولي ريال مدريد يتفاوضون حاليًا مع نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي لضم لاعب الوسط المهاجم برونو فرنانديز إلى صفوف النادي الملكي، قبل إغلاق الميركاتو.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي الريال أجروا اتصالات مكثفة مع البرتغالي خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهير، الذي يلعب دور الوسيط لصالح ريال مدريد، لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، مع اقتراب الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات.

وأكدت أن إدارة ريال مدريد أصابها الإحباط نتيجة رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مجرد التفاوض حول صفقة الفرنسي بول بوغبا، وبالتالي فقد قررت الدخول في ”العملية فرنانديز“، كي يكون النجم البرتغالي بديلاً لـ“بوغبا“ في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”هناك احتمالات للتعاقد مع لاعبين آخرين مثل الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام، والدنماركي إريكسين نجم وسط توتنهام، ومارك روكا لاعب إسبانيول، ولكن فرنانديز اقتحم الترشيحات بقوة في الساعات الأخيرة“.

وقالت إن مسؤولي سبورتنغ لشبونة طلبوا الحصول على 100 مليون يورو لبيع فرنانديز، ولكن إدارة ريال مدريد تعلم أنها تستطيع حسم الأمور بمقابل لا يزيد عن 80 مليون يورو.