باريس سان جيرمان يرفض العرض الأخير لبرشلونة لضم نيمار.. واجتماع آخر لحسم الأمر

رفضت إدارة باريس سان جيرمان العرض الأخير لبرشلونة حول البرازيلي نيمار والقاضي بدفع مبلغ مالي ولاعب وإعارة لاعب آخر.

وذكرت قناة ”RMC Sports“ على لسان مصدر مقرب من إدارة الفريق الباريسي: ”يعرفون ما نريد منذ البداية وما زالوا بعيدين عن مطالبنا“.

وأكد المقرب من الملف أن باريس سان جيرمان لا يملك الوقت للتفاوض مع اللاعبين المقترحين في الصفقة لكون فترة الانتقالات الصيفية تنتهي الاثنين القادم.

كما أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي عبّر عبر وكيل أعماله عن رفضه الانتقال للفريق الفرنسي وأنه يرغب في البقاء في برشلونة.

وأكد المصدر أن برشلونة يملك خيارًا واحدًا هو دفع المبلغ المطلوب وإلا فالنجم البرازيلي نيمار سيبقى في باريس.

صحيفة ”سبورت“ الكتالونية المقربة من برشلونة قالت إن إرنستو فالفيردي المدير الفني للنادي الكتالوني وإريك أبيدال المدير الرياضي اجتمعا مع ديمبلي في محاولة لإقناعه، كما اتصل توماس توخيل المدير الفني لسان جيرمان من أجل السبب ذاته.

في المقابل، وافق راكيتيتش بالفعل وتفاوض أرتورو كاناليس وكيل أعماله على تفاصيل العقد، خاصة أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد الدولي الكرواتي المطلوب في باريس منذ فترة، ما يعني رحيله عن كامب نو الذي انضم له في عام 2015 من إشبيلية.

أزمة ديمبلي

لكن موقف ديمبلي ووكيل أعماله موسى سيسوكو مختلف عن راكيتيتش، حيث لم يكن لدى الجناح الفرنسي أي نية لمغادرة برشلونة والعودة إلى بلاده.

ورغم تصريحات وكيله المضادة للعودة إلى باريس، فإنه كان موجودًا في مفاوضات باريس للتفاوض بشأن شروط عقده مع النادي الفرنسي.

ونفد صبر برشلونة من عدم نضج ديمبلي وقلة خبرته واحترافيته، فضلًا عن أنه مع انضمام نيمار لن يكون للاعب أي فرصة للمشاركة بعد التعاقد مع أنطوان غريزمان، لذلك فرحيله الآن يمثل فرصة له ولبرشلونة.

وتبدو المفاوضات طويلة لكن برشلونة يبدو أن نيمار في يده وقد يسفر اجتماع موناكو عن حسم هذه المفاوضات الشاقة ليعود نيمار البالغ عمره 27 عامًا إلى برشلونة بعد عامين فقط من رحيله.