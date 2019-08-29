صحيفة: ريال مدريد يرغب في الحصول على حارس باريس سان جيرمان مقابل كيلور نافاس

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن ريال مدريد يفاوض فريق باريس سان جيرمان بشأن صفقة تبادلية تنقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس والفرنسي ألفونسو أريولا إلى مدريد.

وكانت عدة تقارير إعلامية تحدثت عن إبلاغ كيلور نافاس لمدربه زين الدين زيدان قراره بالرحيل عن الفريق نحو باريس سان جيرمان، وهو ما يجبر الفريق الإسباني على دخول سوق الانتقالات بحثًا عن حارس.

وذكر برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني أن كيلور نافاس سينتقل لباريس مقابل 13 مليون يورو مع إعارة ألفونسو للفريق الملكي حتى الصيف القادم.

وسيعود الحارس الأوكراني أندري لونين الشاب من إعارة لبلد الوليد صيف 2020 ليكون بديلًا للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

ومن المحتمل أن يحسم الفريق الفرنسي صفقة الحارس الكوستاريكي يوم الخميس، بحسب تقارير إعلامية.