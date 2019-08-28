صحيفة: باريس سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع راكيتش وديمبيلي

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن إدارة باريس سان جيرمان اتصلت بمحيط اللاعبين الكرواتي إيفان راكيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي في أفق مفاوضتهما في إطار صفقة البرازيلي نيمار.
وسبق لباريس سان جيرمان أن فاوض راكيتش سابقًا لضمه وسيعود للتفاوض معه حول شروطه في حال إتمام الصفقة وانتقاله إلى باريس.
ورغم كون موسى سيسوكو وكيل الفرنسي عثمان ديمبيلي أكد على بقائه في برشلونة فإن الصحيفة الإسبانية أكدت أنه تحدث مع باريس سان جيرمان.
وطرح برشلونة عرضًا للتعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتش وإعارة الفرنسي عثمان ديمبيلي ومبلغ مالي يصل إلى حوالي 125 مليون يورو.