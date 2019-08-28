صحيفة: باريس سان جيرمان يبدأ المفاوضات مع راكيتش وديمبيلي

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سبق لباريس سان جيرمان أن فاوض راكيتش سابقًا لضمه وسيعود للتفاوض معه حول شروطه في حال إتمام الصفقة وانتقاله إلى باريس.