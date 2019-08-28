تقرير: إصابة رودريغيز ليست خطيرة.. فضّل التعافي في مدريد بدلًا من الانضمام لمنتخب بلاده

قال إيدو أغيري عبر برنامج ”الشرينغيتو“ إن إصابة جيمس رودريغيز ليست خطيرة ويحتاج نحو ثمانية أيام للتعافي وليس ثلاثة أو أربعة أسابيع حسب ما تردد.

واستمرت مخاوف ريال مدريد من الإصابات في بداية الموسم عقب تعرض لاعب الوسط الكولومبي لإصابة في ربلة الساق خلال التعادل الايجابي 1-1 مع ريال بلد الوليد في الجولة الثانية لليغا يوم السبت الماضي.

وتردد أن الدولي الكولومبي، الذي خاض لأول مرة مباراة من البداية مع ريال مدريد منذ مايو/ آيار 2017، في طريقه للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الحالية لكن إصابته تعني أنه على الأرجح سيظل مع الفريق حتى يناير/ كانون الثاني المقبل على الأقل.

وقال البرنامج إن رودريغيز تدرب بمفرده وسيعود للمباريات خلال عشرة أيام وللتدريبات الأسبوع المقبل.

وكشف أغيري عن أن رودريغيز طلب من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الكولومبي عدم استدعائه للتشكيلة التي ستواجه البرازيل وفنزويلا وديًا الشهر المقبل.

وكان من الممكن أن ينضم لاعب الوسط المهاجم لمنتخب بلاده لكنه يفضل البقاء في مدريد لاستعادة عافيته بعيدًا عن إرهاق السفر.

ويريد رودريغيز من ذلك أن يبدي اهتمامًا كبيرًا والتزامًا أكبر للنادي لذلك لم يسافر إلى كولومبيا وسيغيب عن مباراة فياريال الأسبوع المقبل لكنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام ليفانتي في 14 سبتمبر/أيلول المقبل في سانتياغو بيرنابيو.