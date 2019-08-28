تطورات جديدة في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة.. أمر واحد يعرقلها

كشفت صحيفة ”L’Équipe“، الفرنسية، أن توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وافق على عرض برشلونة الجديد مقابل رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقًا للصحيفة، فإن العرض يتضمن، وصول راكيتيتش، بالإضافة إلى دفع 130 مليونًا، والفرنسي عثمان ديمبلي معارًا.

وأوضحت الصحيفة: ”في الوقت الحالي، يتمسك عثمان ديمبلي بموقفه ويرغب في البقاء في برشلونة، وباريس سان جيرمان ينتظر الإجابة النهائية، يوم الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير“.

وجدد موسى سيسوكو، وكيل ديمبلي، تأكيده من جديد: ”اللاعب سيبقى في برشلونة بنسبة 100%، لا توجد فرصة للمغادرة، يريد الفوز مع البارسا“.

فيما أشارت صحيفة ”Le Parisien“، إلى أن راكيتيتش وافق على الذهاب إلى باريس سان جيرمان، بينما ديمبلي ما زال رافضًا، وهذا ما أخر إتمام الصفقة؛ لإن اللاعب الفرنسي سيذهب كإعارة مع خيار الشراء لباريس لاحقًا، وبذلك البارسا سيدفع 140 مليون يورو + راكيتيتش = 200 مليون يورو“.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، ذكرت أنه رغم عدم توصل الناديين بالأمس، إلى اتفاق نهائي، لكن هناك تفاولًا كبيرًا لدى مسؤولي البارسا بحسم الصفقة.

ورغم أن نيمار، لم ينفذ رغبة البارسا، بالخروج علنًا وتأكيد رغبته في العودة إلى كامب نو، إلا أنه ضغط داخليًّا على إدارة سان جيرمان؛ لتسريع وتيرة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قدَّم عرضًا، لضم اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 170 مليون يورو، إلى جانب بعض المتغيرات التي ستسدد في صيف 2021.

لكن النادي الباريسي، لم يوافق على الانتظار لمدة عامين، من أجل الحصول على أموال الصفقة كاملة.

وإزاء ذلك، لجأ بطل الليغا إلى إستراتيجيته القديمة في مفاوضات نيمار، بعرض إدراج أكثر من لاعب ضمن الصفقة، وهي الخطة التي توقفت سابقًا بانتقال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ.

وسيواجه برشلونة، أزمة في هذا الصدد، حسب ”موندو ديبورتيفو“، حيث سيكون ملزمًا بإقناع لاعبين أو ثلاثة بالانتقال إلى سان جيرمان، خصوصًا عثمان ديمبلي.

ورغم ضيق الوقت، وواقع أن مشروع النادي الفرنسي أقل من البلوغرانا، لكن سيعتمد مسؤولو الأخير على جزئية أن اللاعبين سيحصلون على عروض مالية جيدة، ومساحة أكبر للمشاركة، في باريس.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية: إن برشلونة، استقر على تقديم خدمات عثمان ديمبلي إلى سان جيرمان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع البيع النهائي للكرواتي إيفان راكيتيتش، بالإضافة لأموال تقارب الـ125 مليون يورو، مقابل الحصول على نيمار.