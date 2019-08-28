ريال مدريد يعلن عن إصابة جديدة بين صفوفه

كشف نادي ريال مدريد عن إصابة لاعب جديد بين صفوفه، قبل مباراة الفريق المقبلة ضد فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

وأكد الموقع الإلكتروني للنادي الإسباني أن اللاعب إيسكو خضع لفحوصات طبية شاملة صباح اليوم، وتبينت إصابته بآفة في العضلة ذات الرأسين من الساق اليمنى.

وأوضح النادي: ”سيتابع الجهاز الطبي حالة اللاعب خلال الساعات المقبلة، حتى يحدد المدة الزمنية التي سيغيب فيها عن الفريق من التدريبات والمباريات“.

يذكر أن ريال مدريد يصادف سوء حظ كبيرًا في إصابات اللاعبين بالفترة الماضية، حيث كان قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن إصابة خاميس رودريغيز في عضلات النعل بقدمه اليمنى.