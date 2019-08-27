غاريث بيل يغيب عن تدريبات ريال مدريد والنادي ينفي إصابته

لم يتدرب غاريث بيل مع زملائه في ريال مدريد اليوم الثلاثاء، لكن النادي لم يعلن غيابه أو معاناته من إصابة قبل مواجهة فياريال، الأحد المقبل.

لكن صحيفة AS الإسبانية سألت النادي عن سبب غياب بيل عن التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء رغم عدم الإعلان عن غيابه عبر موقع النادي على الإنترنت فجاء الرد أنه تدرب منفردًا.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مسؤولين في النادي، إن بيل تدريب في جلسة تدريبية مكثفة فردية لزيادة لياقته البدنية لكنه غير مصاب.

واعتمد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على بيل في التشكيلة الأساسية في أول مباراتين في الليغا حيث خاض الدولي الويلزي 165 دقيقة من 180 دقيقة وظهر بأداء جيد.

وتسبب غياب بيل عن التدريبات في قلق بشأن إصابة جديدة، وهو أمر شائع بالنسبة له، لكن وفقًا للنادي الملكي فإن اللاعب لا يعاني من أي إصابات، وسيكون ضمن التشكيلة اللتي ستنتقل إلى فياريال يوم الأحد المقبل، في سعي النادي للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل على أرضه أمام ريال بلد الوليد بهدف لكل فريق يوم السبت الماضي.

ولم يكن من المتوقع استمرار بيل في العاصمة الإسبانية هذا الموسم عقب توتر في العلاقة مع زيدان خلال الفترة التي تسبق الموسم، وذكر المدرب بشكل واضح أن بيل يقترب من مغادرة الفريق، بل وصرح قائلًا ”لو غادر غدًا، فسيكون ذلك أفضل“.

وذكرت تقارير أن اللاعب على وشك التعاقد مع فريق جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو/تموز الماضي، لكن الصفقة أُلغيت وزادت فرصه في الحصول على مكان في الفريق عقب تعرض زميله ماركو أسينسيو لإصابة خطيرة في الركبة.