تقارير: هازارد يتعافى سريعًا وقد يشارك في مباراة ريال مدريد ضد فياريال

أشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، إلى أنه من المرجح مشاركة إيدين هازارد، في أول مباراة رسمية مع فريقه الجديد ريال مدريد أمام فياريال، يوم الأحد المقبل.

وغاب جناح تشيلسي السابق، عن أول مباراتين في الليغا أمام سيلتا فيغو، ثم بلد الوليد بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل المباراة الافتتاحية بيومين.

وقال ريال مدريد، في بيان حينها: إن هازارد خضع لفحوصات عقب المران كشفت تعرضه لإصابة في الوتر الأمامي في أعلى فخذه الأيمن.

وانضم هازارد، البالغ 28 عامًا، إلى ريال مدريد من تشيلسي في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت مئة مليون يورو (110.73 مليون دولار) ليصبح أبرز لاعبي بطل أوروبا 13 مرة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي أنفق فيها النادي أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن ريال مدريد سيراقب تطور اللاعب خلال الأيام المقبلة قبل مواجهة فياريال، بينما أبدى المنتخب البلجيكي تفاؤله بشأن انضمام قائده للتشكيلة التي ستواجه سان مارينو واسكتلندا في السادس والتاسع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة ”نيوسبلاد“: ”أشعر بقلق تجاهه؛ لأنه يرغب دائمًا في اللعب.. عمومًا يتعافى من الإصابات بسرعة وبشكل جيد. إذا لعب ضد فياريال فيمكننا الاعتماد عليه“.

من المتوقع، أن يعلن مارتينيز عن تشكيلة بلجيا في المواجهتين الأوروبيتين، يوم الجمعة المقبل.