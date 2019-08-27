كم يساوي ديمبلي وسيميدو المطلوبان من باريس سان جيرمان في صفقة نيمار؟

يتواجد وفد برشلونة في باريس في محاولة لإقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن النجم البرازيلي نيمار وإعادته للكامب نو.

وحسب تقارير إعلامية فالفريق الفرنسي يطلب كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والبرتغالي نيلسون سيميدو في الصفقة، بالإضافة إلى 100 مليون يورو بينما يرفض برشلونة دفع مبلغ مالي حاليا ويركز على التعاقد مع اللاعب مقابل دفع مبلغ 170 مليون يورو صيف 2020 أو التخلي عن الفرنسي عثمان ديمبيلي وحده في الصفقة.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على ثمن لاعبا برشلونة المطلوبان من باريس سان جيرمان حيث يساوي عثمان ديمبلي حاليا في السوق حسب ”ترانسفيرماركت “ 100 مليون يورو والبرتغالي سيميدو 40 مليون يورو.

ويساوي اللاعبان في السوق حاليا حوالي 140 مليون يورو وإذا أضفنا لها 100 مليون يورو المطلوبة نقدا فصفقة نيمار ستكلف برشلونة 240 مليون يورو.